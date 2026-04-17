Пилота вертолета, эвакуировавшего метеоролога с гор, наградят в Дагестане

Пилота вертолета, который эвакуировал сотрудника метеостанции из труднодоступного района в горах Дагестана, представят к государственной награде. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в телеграм-канале .

Операция проходила в Цумадинском районе на высоте около 2927 метров, где глубина снежного покрова достигала трех метров. В таких условиях экипажу удалось провести сложнейшую эвакуацию и спасти человека.

Командиром вертолета был Абдулмин Каибов — опытный пилот, ранее служивший в силовых структурах. За его плечами десятки боевых вылетов, участие в контртеррористических операциях и спасательные миссии. Он имеет государственными наградами и сейчас работает в аэропорту Махачкалы, где занимается подготовкой молодых специалистов.

Глава региона подчеркнул, что в экстремальной ситуации пилот проявил высокий профессионализм и мужество. По его словам, не каждый решился бы на такую операцию в столь сложных условиях.