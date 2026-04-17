Синоптика эвакуировали с высокогорной метеостанции «Сулак» в Дагестане

Сотрудника метеостанции «Сулак», расположенной на одной из вершин Дагестана, успешно эвакуировали спасатели. О деталях спасательной операции рассказал начальник ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Василий Лозовой, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По его словам, попытка спасения синоптика была предпринята накануне, но из-за сильного ветра вертолет не смог приземлиться. Утром следующего дня операция завершилась успешно.

«Где-то без десяти девять утра его эвакуировали. Запас питания у него был до середины июня, но дизельное топливо заканчивалось. Полноценно работать он уже не мог, поскольку снег засыпал все приборы», — отметил Лозовой.

Изначально на метеостанции работали трое сотрудников. Один из них заболел, а второй сопроводил его к подножию горы, но вернуться обратно не смог из-за начавшейся метели.