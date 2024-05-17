Петербургского чиновника оштрафовали за плохую уборку снега | 360°

Власть

17 мая 2024, 15:17

Петербургского чиновника оштрафовали за плохую уборку снега

Главу комитета по благоустройству в Петербурге оштрафовали за плохую уборку

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Глава петербургского комитета по благоустройству Василий Пониделко получил штраф в 20 тысяч рублей из-за плохой уборки дорог после январского снегопада. Об этом сообщило РИА «Новости».

В объединенной пресс-службе судов Петербурга прокомментировали эту ситуацию и отметили, что из-за бездействия петербургского чиновника коммунальным службам не удалось устранить последствия снегопада в установленные сроки.

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Ранее в рабочем поселке Краснообске Новосибирской области задержали замглавы администрации. Чиновника подозревают в том, что он заключал договоры на исполнение декоративных изделий с определенными исполнителями, от которых получал взятки.

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