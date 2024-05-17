Петербургского чиновника оштрафовали за плохую уборку снега | 360°

17 мая 2024, 15:17
Петербургского чиновника оштрафовали за плохую уборку снега
Главу комитета по благоустройству в Петербурге оштрафовали за плохую уборку
Глава петербургского комитета по благоустройству Василий Пониделко получил штраф в 20 тысяч рублей из-за плохой уборки дорог после январского снегопада. Об этом сообщило РИА «Новости».
В объединенной пресс-службе судов Петербурга прокомментировали эту ситуацию и отметили, что из-за бездействия петербургского чиновника коммунальным службам не удалось устранить последствия снегопада в установленные сроки.
Реклама
Ранее в рабочем поселке Краснообске Новосибирской области задержали замглавы администрации. Чиновника подозревают в том, что он заключал договоры на исполнение декоративных изделий с определенными исполнителями, от которых получал взятки.
Штрафы
Санкт-Петербург
Благоустройство
Суд
Чиновники
Снегопад
Реклама
Реклама