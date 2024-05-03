Новосибирского чиновника поймали на взятке за договор на декоративные изделия | 360°

Криминал 03 мая 2024, 08:43 Новосибирского чиновника поймали на взятке за договор на декоративные изделия Прокуратура: ФСБ задержала замглавы администрации Краснообска по делу о взятке

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Заместителя главы администрации рабочего поселка Краснообска задержали по обвинению в получении взятки для заключения договоров на изготовление декоративных изделий. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Уголовное дело возбудили по статье 290 УК России «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, чиновник поручил сотрудникам администрации поселка и муниципального Дома культуры заключить прямые договоры на изготовление и установку декоративных изделий с определенными исполнителями — физлицом и индивидуальным предпринимателем.

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«Заместитель главы задержан сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Задержанному предъявлено обвинение <…>, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения», — сообщила пресс-служба.

Прокуратура уточнила, что замглавы администрации грозят до 12 лет колонии и штраф. Надзорное ведомство показало видео, снятое ФСБ России во время задержания чиновника. Судя по кадрам, его взяли с поличным при получении меченых купюр.

В Свердловской области по подозрению в коррупции задержали бывшего депутата Павла Мякишева. По предварительной версии, он передал замминистра энергетики региона Андрею Кислицыну около двух миллионов рублей.