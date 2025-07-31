Песков заявил об отсутствии желающих бизнесменов США вернуться в Россию

Никто из ушедших из России американских предпринимателей не сделал попыток вернуться назад. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что все заявления о якобы приостановке возвращения предпринимателей из США в Россию не более чем чьи-то вдохновенные фантазии.

«Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что президент США Дональд Трамп прав в своем заявлении, что экономические отношения с Россией находятся практически на нуле. Но в словах есть неточность в том, что эта ситуация должна остаться без изменений.

«Мы знаем, что американский бизнес заинтересован, многие американские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы восстановить взаимодействие с российской стороной», — добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп констатировал, что американские предприниматели практически не ведут никаких дел с Россией в своем посте в социальной сети Truth Social. В этом же заявлении он назвал индийскую и российскую экономику «мертвыми» и посоветовал заместителю председателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву следить за своей речью, чтобы «не зайти на опасную территорию».