Украина, атакуя Россию с помощью беспилотников, продолжает бесполезное сопротивление. Вместо этого ей стоило бы открыть путь для мирного урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление, вместо того чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процесса», — процитировал его ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжают свою специальную операцию, выполняя поставленные задачи и защищая безопасность регионов страны.

Ранее Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что новый этап переговоров с участием трех сторон по украинскому вопросу состоится, пока нет конкретной информации по дате и времени. Пресс-секретарь уточнил, что переговоры по Украине больше не будут проводить в Абу-Даби из-за изменившихся обстоятельств.