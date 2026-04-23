Всплеск милитаризма в Европе по отношению к России требует принятия мер по защите интересов страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это плохо, это, конечно, требует от нас принятия мер по защите своих интересов, а главное — по достижению тех целей, которые были сформулированы в начале специальной военной операции», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что совместные военные учения Польши и Франции являются прямым проявлением военного строительства в Европе, направленного против России.

До этого Песков заявил, что Европа намеренно мешает урегулированию на Украине. Она слишком сильно ударилась в идею милитаризма. По словам представителя Кремля, ЕС намерен превратить «Украину в стального ежа».