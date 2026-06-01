Песков заявил о включении в «белые списки» важнейших сервисов по поручению Путина

Песков заявил о продолжении работы над «белыми списками» по поручению Путина

Поручение президента России Владимира Путина обеспечить доступ к ключевым сервисам даже при ограничениях работы интернета — это продолжение работы по развитию «белых списков». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференс-колла .

Он отметил, что данный список продолжает пополняться, в него включают наиболее значимые ресурсы.

«И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в „белых списках“ и их работа была эффективна», — заявил Песков, отвечая на вопрос о поручении Путина о бесперебойной работе важнейших сервисов.

Президент России Владимир Путин дал правительству и ФСБ поручение гарантировать стабильное функционирование портала «Госуслуги», платежных систем и сервисов электронной записи к врачу в случае введения ограничений на доступ к интернету.

Ответственными за выполнение поручения стали премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников.