Лавров в ходе турне по Африке прибыл с визитом в Бурунди

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Лавров уже посетил Нигер, Эфиопию и Мозамбик. Министр встретится в пятницу с руководством Бурунди и своим коллегой Эдуардом Бизиманой.

РИА «Новости» уточнило, что одной из тем визита Лаврова станет сотрудничество России и Бурунди в сфере мирного атома. В МИД африканского государства уточнили, что процесс по ряду соглашений продвигается, но переговоры требуют времени на законодательном и административном уровнях.

Кроме того, стороны могут затронуть гуманитарное сотрудничество. В России с 1964 года подготовили около пяти тысяч бурундийских специалистов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россию и африканские государства объединяет стремление к построению справедливого миропорядка, в основе которого лежит равенство.