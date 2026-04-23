Песков заявил о новых маршрутах для нефти Казахстана вместо «Дружбы»

Россия обеспечит транспортировку казахстанской нефти по другим маршрутам после приостановки прокачки по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что интересы соседней страны от временной приостановки транзита через «Дружбу» никак не пострадают.

«Мы обеспечим интересы наших казахстанских партнеров по другим направлениям», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

О приостановке транзита нефти из Казахстана в Германию через трубопровод «Дружба» в минувшую среду, 22 апреля, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркнул, что причиной стали технические возможности трубопровода.

Новак добавил, что высвободившиеся объемы сырья пустят по другим направлениям.

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр отметил, что «Дружба» — это только один из маршрутов по поставке нефти в страны Европы, поэтому на добывающей отрасли республики приостановка прокачки никак не скажется.

Он добавил, что основные поставки переведут на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, а также по другим маршрутам.