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    Песков заявил, что встречу Путина и Трампа никому не удастся сорвать

    Песков: встречу Путина и Трампа не удастся сорвать, если она будет запланирована

    Фото: РИА «Новости»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никому не удастся сорвать встречу главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, если эта встреча будет запланирована. Об этом сообщил ТАСС.

    «У Трампа свое видение, у него свои отношения с Путиным, и вряд ли кто-то на это сможет повлиять», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, сможет ли глава киевского режима Владимир Зеленский убедить главу США не встречаться с российским коллегой в Китае.

    Пресс-секретарь президента также назвал возможной встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Пока же она не запланирована.

    Ранее стало известно, что Трамп назвал отличным телефонный разговор с Путиным и допустил  двустороннюю встречу с российским лидером.