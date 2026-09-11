Песков заявил, что встречу Путина и Трампа никому не удастся сорвать

Песков: встречу Путина и Трампа не удастся сорвать, если она будет запланирована

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никому не удастся сорвать встречу главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, если эта встреча будет запланирована. Об этом сообщил ТАСС.

«У Трампа свое видение, у него свои отношения с Путиным, и вряд ли кто-то на это сможет повлиять», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, сможет ли глава киевского режима Владимир Зеленский убедить главу США не встречаться с российским коллегой в Китае.

Пресс-секретарь президента также назвал возможной встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Пока же она не запланирована.

Ранее стало известно, что Трамп назвал отличным телефонный разговор с Путиным и допустил двустороннюю встречу с российским лидером.