Песков заявил, что все мессенджеры полностью прозрачны для спецслужб

Переписка в любых мессенджерах абсолютно прозрачна для представителей спецслужб. Такое заявление сделал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

Он затронул эту тему, обсуждая ситуацию с WhatsApp* и Telegram в России, а также появление отечественного мессенджера MAX.

«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это особенно важно для государственных и корпоративных тайн.

Ранее в Якутске группа молодых людей устроила акцию-перформанс. Они «похоронили» мессенджер WhatsApp*. Церемонию под названием «Проводы старого друга» провели в одном из городских ресторанов. Якутяне купили траурные венки, черные воздушные шарики, организовали застолье с кутьей и поминальными блюдами.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.