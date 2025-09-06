Жители Якутска организовали похороны мессенджера WhatsApp*
Группа молодежи провела в Якутске акцию-перфоманс — устроила пышные «похороны» мессенджера WhatsApp* в одном из ресторанов города. Об этом сообщило издание Ulus.Media.
Якутяне назвали мероприятие «проводами старого друга» и соблюли многие похоронные ритуалы. Они купили траурные венки, черные воздушные шарики, организовали застолье с кутьей и поминальными блюдами.
«Церемония закрытия прошла с размахом. Дорогой зеленый мессенджер, спасибо за многие годы общения. Все контакты сохранены, чаты перенесены. Время двигаться дальше», — рассказал один из участников «проводов».
Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов попросил Роскомнадзор разблокировать для россиян возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах. Он объяснил, что запрет не защищает граждан от мошенников, которые быстро адаптируются и придумывают новые схемы обмана.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.