Песков заявил, что в Кремле не видели заявлений Кадырова о захвате Wildberries

В Кремле не видели заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» Wildberries, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал РБК .

Журналист издания поинтересовался, ознакомились ли в Кремле с высказыванием Кадырова о захвате маркетплейса.

«Нет. Не видели», — ответил на вопрос Песков.

Днем 23 июля стало известно о встрече Рамзана Кадрова с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом. Он рассказал, что его пытаются оградить от супруги и детей. Глава Чечни пообещал, что не позволит вмешиваться в личную жизнь супругов, а также поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в вопросе рейдерского захвата компании.

Позже ситуацию прокомментировала сама Татьяна Бакальчук. По ее словам, ни о каком захвате Wildberries нет и речи, а об изменениях в компании ее муж знал заранее. Предпринимательница объяснила, что «это не рейдерский захват, это развод». Владислав Бакальчук заявил РИА «Новости», что сделает все возможное для сохранения семьи и бизнеса.