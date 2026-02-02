Уиткофф станет участником переговоров России и Украины в ОАЭ

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф поучаствует в переговорах России и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равидв соцсети Х.

«Уиткофф <…> в среду и четверг проведет новый раунд переговоров с (представителями — прим. ред.) России и Украины», — написал он.

Предположительно, спецпосланник президента США посетит ОАЭ по пути в Израиль, где он собирается обсудить с премьером Биньямином Нетаньяху возможную эскалацию вокруг Ирана.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перенес переговоры в Абу-Даби, так как заинтересован в деньгах, а не в завершении конфликта и благополучии народа.