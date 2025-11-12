Сообщения Службы внешней разведки всегда основаны на фактах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА «Новости» о сообщении службы по планам Еревана отказаться от зерна из России.

Служба внешней разведки России 12 ноября заявила, что Армения стремится дистанцироваться от Москвы из политических мотивов. Страна намерена поддержать Украину, закупив у нее часть зерна.

«Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными», — сказал Песков. ​

Ранее Песков назвал информацию СВР об отправке войск Франции на Украину тревожной. Он отметил, что многие страны ЕС поддерживают милитаристскую политику. Российские военные регулярно замечают иностранные подразделения на линии соприкосновения и ликвидируют их.

Пресс-секретарь сообщил, что российские военные регулярно отслеживают иностранную речь в радиоперехватах на линии фронта.