Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как тревожную информацию о планах Франции направить контингент на территорию Украины. Об этом он заявил, отвечая журналистам, написало РИА «Новости» .

«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, большинство стран ЕС находятся в милитаристском мейнстриме, и российские военные регулярно фиксируют присутствие иностранных подразделений на линии соприкосновения, которые, по его словам, затем уничтожаются.

Пресс-секретарь добавил, что российские военные постоянно мониторят иностранную речь в радиоперехватах на линии соприкосновения, что, по его утверждению, свидетельствует о наличии зарубежных сил в зоне конфликта.

Как утверждает Служба внешней разведки России (СВР), Париж рассчитывает направить на Украину примерно две тысячи военнослужащих. Они размещены в приграничных районах Польши для боевой подготовки. В случае утечки этих планов, как указывается, Франция намерена представить миссию как «небольшую группу инструкторов»для обучения мобилизованных граждан Украины.