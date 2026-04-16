Россия уже давно адаптировалась к санкционному давлению и продолжает минимизировать его последствия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

«Не первый месяц и не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, и мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что за это время выработали механизмы, позволяющие снижать влияние санкций, и эту практику продолжат. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле заранее допускали, что США могут не продлить лицензию, связанную с российской нефтью.

Ранее Песков выразил мнение, что поступление российской нефти на мировой рынок после частичного ослабления ограничений способствует его стабилизации. Российские энергоресурсы остаются востребованными и играют важную роль в поддержании баланса глобального рынка.