Песков заявил, что Россия способна обеспечить растущий спрос на удобрения

Спрос на удобрения на мировом рынке продолжает расти, и Россия остается одной из немногих стран, способных обеспечить предложение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, написало РИА «Новости» .

«Спрос растет на удобрения. Россия — одна из немногих стран, которая способна обеспечить растущее предложение на рынке», — подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможных дополнительных поставках в Индию, представитель Кремля отметил, что тема увеличения экспорта носит коммерческий характер. Решения о продаже и закупках принимают непосредственно компании, работающие на рынке.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям серы в связи с формированием цен. В ведомстве сообщили, что при выявлении примут меры антимонопольного реагирования. Сера широко используется в сельском хозяйстве, в том числе при производстве минеральных удобрений.