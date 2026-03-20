ФАС озаботилась ценами на серу у крупнейших производителей

Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям серы из-за их ценообразования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В случае выявления нарушений служба будет применять меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули там.

Сера активно используется в сельском хозяйстве для производства минеральных удобрений.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому ФАС получит возможность принудительно пересматривать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионах, где управляющие компании систематически не выполняют предписаний ведомства.

Кроме того, в феврале ведомство активно проверяло ценообразование на огурцы в розничной продаже. В тот момент цены на них резко подскочили.