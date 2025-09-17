Реформа Совета Безопасности ООН возможна только при консенсусе, который сейчас фактически недостижим из-за разногласий между постоянными членами. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиция стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположна, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно, это очевидно», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что Европа ошибочно полагает, что продолжение санкционного давления может повлиять на политику России.

«Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций, и последние три года это красноречиво продемонстрировали», — сказал Песков.

Россия и ее союзники поддерживают систему международных отношений, где ООН играет ключевую роль, отдавая тем самым дань организации и ее устройству.

Ранее Песков заявил, что Североатлантический альянс де-факто воюет с Россией. Пресс-секретарь добавил, что блок поддерживает Украину как косвенно, так и напрямую.