Североатлантический альянс де-факто воюет с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Пресс-секретарь президента назвал противостояние России и альянса очевидным фактом, который не нуждается в доказательствах.

«НАТО де-факто задействовано в этом конфликте», — подчеркнул он.

Песков добавил, что блок поддерживает Украину как косвенно, так и на прямую.

Также он высказался о паузе в мирном процессе по Украине. Песков объяснил, что руководство республики специально тормозит урегулирование конфликта.

Ранее представитель Кремля прокомментировал убийство американского активиста Чарли Кирка. По его словам, смерть политика усугубила раскол общества в США. Песков добавил, что полиции придется выяснить, стало ли преступление отдельным эксцессом или частью общей тенденции.