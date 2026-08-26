Песков заявил, что Путина проинформировали об итогах контактов с директором ЦРУ

Российского лидера Владимира Путина проинформировали о результатах контактов с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Разумеется, президенту Путину докладывается об этом всем незамедлительно», — сказал он.

По его словам, оценивать последствия встречи главы ЦРУ с российскими спецслужбами для урегулирования двустороннего кризиса преждевременно.

Ранее Песков в беседе с газетой The Washington Post (WP) объяснил цели визита Рэтклиффа в Москву — для контактов между спецслужбами России и США. Других деталей представитель Кремля не раскрыл.