Песков заявил, что Путин получает сводки обо всех атаках ВСУ

Президент России Владимир Путин регулярно, несколько раз в сутки, а при необходимости и в любое время, получает сводки о нападениях со стороны ВСУ и предпринимаемых мерах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

«Президент постоянно, несколько раз в сутки, и при необходимости — в любое время дня, получает сводки обо всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и о принимаемых мерах. Это постоянное получение информации», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что определение источника и географии беспилотных атак на Россию — задача спецслужб, прежде всего военных.

Ранее Песков сообщил, что Путин планирует принять главу иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Арагчи. Глава МИД Исламской республики прибыл в Санкт-Петербург 27 апреля с официальным визитом.