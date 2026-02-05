Переговоры по Украине продолжились в Абу-Даби в трехстороннем формате

В Абу-Даби начался второй день переговоров по Украине в трехстороннем формате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Информацию подтвердил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Он рассказал, что работа ведется в тех же форматах, что и накануне, и пообещал сообщить об итогах позже.

В работе участвуют также спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, хотя изначально заявлялось, что они не приедут в ОАЭ на новый раунд.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сам по себе факт переговоров по Украине в Абу-Даби — это хорошая новость, но остаются вопросы, которые очень сложно решить — в частности, это территориальные уступки и гарантии безопасности.