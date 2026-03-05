Кремль заявил о заинтересованности в продолжении переговоров по Украине

Песков: Россия открыта и заинтересована в переговорах по Украине

Россия по-прежнему готова к диалогу с США и рассчитывает на продолжение переговорного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести» .

«Мы продолжаем быть открытыми для переговоров», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва заинтересована в проведении следующего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Песков отметил, что сейчас в переговорном процессе возникла пауза, но она связана с объективными обстоятельствами.

Российская сторона продолжает рассчитывать на дальнейшее развитие диалога. Пресс-секретарь заявил, что Москва высоко оценивает посредническую роль Вашингтона и готова проявлять терпение в ожидании продолжения встреч.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о передаче Украине от Франции разведывательных данных для ударов по России.