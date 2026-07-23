Песков заявил, что о новой динамике по урегулированию на Украине говорить не приходится

Песков: о новой динамике по урегулированию на Украине говорить не приходится

Контакты между Россией и США по украинскому вопросу ведут, это можно оценивать позитивно, однако говорить о каком-либо ускорении процесса урегулирования пока не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится», — сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле.

На встрече политики провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня. В ходе беседы Лавров проинформировал Рубио о реальной обстановке на линии фронта в зоне проведения СВО и подчеркнул, что дальнейшие поставки оружия Украине недопустимы.