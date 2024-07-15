Трампа назвали героем и мучеником для многих американцев

Американист Дудаков: для многих в США Трамп стал героем и мучеником

В результате неудачного покушения кандидат на пост президента США Дональд Трамп превратился в героя и мученика для многих жителей страны. Об этом 360.ru рассказал американист Малек Дудаков.

«Трамп уже стал героем и мучеником для немалой части американцев. Он превращается в Джона Кеннеди. Скорее всего, рейтинги Трампа подрастут, его ждет волна пожертвований. Думаю, что кандидат будет также часто выступать, но его службы переработают систему безопасности, чтобы исключить вероятность повторного шутинга», — отметил он.

Дудаков добавил, что теперь нынешнему президенту страны Джо Байдену будет сложнее упрекать Трампа в попытках подорвать демократию.

«Сторонники Трампа обвиняют демократов в формировании атмосферы ненависти в США, которая привела к появлению снайперов-преступников. Теперь Байдену будет сложнее разводить демагогию на пустом месте и называть Трампа угрозой демократии. Мы уже видим, что Байден приостановил выпуск роликов с критикой Трампа и призвал США к единству», — добавил американист.

Ранее стало известно, что Трамп после покушения в субботу успешно прошел компьютерную томографию, которая не выявила каких-либо нарушений в состоянии его здоровья.