Песков сделал заявление по поводу даты прямой линии с Путиным

Кремль официально позднее объявит дату совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Официально дату сообщим своевременно», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятных сроках проведения мероприятия.

Пресс-секретарь главы государства отмечал, что очередная прямая линия с Путиным пройдет с применением технологий искусственного интеллекта.

Современные digital-инструменты обеспечат полный охват волнующих российское общество актуальных тем. Сбор вопросов начнется за две недели до проведения мероприятия и позволит проанализировать общественные запросы.

Ранее Путин назвал неоспоримым единство россиян. По его словам, население может смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных угроз и вызовов.