Песков сделал заявление по поводу даты прямой линии с Путиным
Песков: Кремль назовет дату прямой линии Путина позднее
Кремль официально позднее объявит дату совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Официально дату сообщим своевременно», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятных сроках проведения мероприятия.
Пресс-секретарь главы государства отмечал, что очередная прямая линия с Путиным пройдет с применением технологий искусственного интеллекта.
Современные digital-инструменты обеспечат полный охват волнующих российское общество актуальных тем. Сбор вопросов начнется за две недели до проведения мероприятия и позволит проанализировать общественные запросы.
Ранее Путин назвал неоспоримым единство россиян. По его словам, население может смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных угроз и вызовов.