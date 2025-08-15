Песков сделал неожиданное признание в президентском самолете

Песков заявил, что никогда не пользовался телефоном самолета президента

Встроенный телефон рядом с креслом официального представителя Кремля Дмитрия Пескова на борту президентского самолета обнаружил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин . Он поинтересовался у пресс-секретаря главы государства о предназначении аппарата.

«Я им никогда не пользовался», — неожиданно признался Песков.

На уточняющий вопрос, могут ли с ним связаться по телефону официальный представитель Кремля рассмеялся.

«Если надо найдут», — добавил он.

В ходе общения с Зарубиным официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что полет президента России Владимира Путина из Мурманска, где он сейчас находится, до Анкориджа на Аляске займет четыре часа.

Во время полета глава государства составит тезисы для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Песков подчеркнул, что встреча лидеров двух держав начнется на взлетной полосе.

По предварительной договоренности, Трамп встретит Путина прямо у самолета, который приземлится в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени.