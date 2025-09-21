Песков рассказал об ожиданиях от будущей прямой линии Путина

Песков: в этом году прямая линия с президентом станет «объемным проектом»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают провести прямую линию Владимира Путина в этом году как «объемный проект». Об этом представитель Кремля сообщил журналисту «России 1» Павлу Зарубину .

Песков напомнил, что в подготовке участвуют Народный фронт и Сбербанк с их искусственным интеллектом GigaChat, который помогает обработать максимальное количество обращений граждан.

Песков отметил, что министерства и ведомства начинают реагировать еще на этапе сбора вопросов, и некоторые меры принимаются сразу. Он добавил, что организаторы каждый раз стараются сделать прямую линию более информативной и так организовать работу, чтобы как можно больше обращений получило живой ответ.

Также пресс-секретарь заявил о желании Путина вывести ситуацию на Украине в мирное русло.