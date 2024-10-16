Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Песков рассказал, что у Путина нет проблем со здоровьем

Президент Владимир Путин проходит диспансеризацию, это обычный процесс, рассказал ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил, что у главы государства нет проблем со здоровьем.

У пресс-секретаря президента поинтересовались, идет ли речь об обычной профилактике, на что он ответил «конечно».

«Имеются в виду обычные диспансеризации», — объяснил Дмитрий Песков.

Днем 16 октября Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Президент рассказал, что регулярно проходит медицинские обследования. Это прозвучало в ходе обсуждения хода сезонной вакцинации от гриппа.

Прививочная кампания проходит во всех регионах страны. От гриппа вакцинировались уже более 33% населения Санкт-Петербурга.