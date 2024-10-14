Более 33% жителей Санкт-Петербурга вакцинировались от гриппа

Кампания по вакцинации от гриппа набирает обороты на территории Санкт-Петербурга. На сегодняшний день прививки сделали 33% жителей города, сообщает «Петербургский дневник» .

Всего врачи привили миллион 840 тысяч детей и взрослых. Лидером по вакцинации стал Приморский район, рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Она отметила, что для привлечения петербуржцев к вакцинации открыты мобильные пункты возле станций метрополитена. Ориентировочно прививочная кампания завершится в конце ноября.