Более 33% жителей Санкт-Петербурга вакцинировались от гриппа

Кампания по вакцинации от гриппа набирает обороты на территории Санкт-Петербурга. На сегодняшний день прививки сделали 33% жителей города, сообщает «Петербургский дневник».
Всего врачи привили миллион 840 тысяч детей и взрослых. Лидером по вакцинации стал Приморский район, рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.
Она отметила, что для привлечения петербуржцев к вакцинации открыты мобильные пункты возле станций метрополитена. Ориентировочно прививочная кампания завершится в конце ноября.
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