Песков признался, что турецкий язык ему дали учить «в наказание» в ИСАА МГУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в годы учебы в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ начал изучать турецкий язык «в виде наказания». В беседе с журналистом Первого канала он признался, что хотел изучать арабский язык, однако не набрал достаточного количества баллов, чтобы самостоятельно выбрать направление.

«И мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты», — пояснил представитель Кремля.

Позже, спустя несколько лет изучения тюркологии, он понял, что это решение оказалось удачным.

В этом году ИСАА МГУ исполнилось 70 лет. Среди известных выпускников института также основатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите ШОС в Китае по-турецки поприветствовал Пескова. Он спросил у пресс-секретаря президента России «Как дела?», и тот ответил ему на турецком языке.