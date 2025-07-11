Песков рассказал о работе администрации президента в жару

В Кремле продолжают работать, несмотря на очень высокую температуру на улице. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что люди по-разному относятся к жаре. Кто-то любит такую погоду, поэтому выходит на улицу. Те, кто не любят, — отсиживаются в прохладных помещениях. Однако правительство продолжает работать в штатном режиме.

«Работаем в обычном режиме, 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве и в Подмосковье», — сказал Песков.

Ранее врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова призвала россиян не забывать о питании в жаркую погоду, несмотря на снижение аппетита. По ее словам, есть не хочется из-за перегрева центров в головном мозге. Важно в такую погоду отдать предпочтения простым блюдам, способным поддержать силы. Например — окрошке.