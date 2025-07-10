Диетолог Дианова рекомендовала есть окрошку для утоления голода в жару

Врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнула , что даже в жаркую погоду важно не забывать о питании, несмотря на снижение аппетита.

По словам специалиста, отсутствие аппетита в жару обусловлено перегревом центров в головном мозге.

«Жарко, и телу некомфортно. У него все задачи направлены на понижение аппетита, потому что усвоения не будет, в этот момент идет подавление работы ЖКТ», — пояснила она.

Дианова рекомендовала найти простые и доступные блюда, которые помогут поддерживать силы в жару. Так, окрошка — одно из лучших блюд в жаркую погоду, наряду с такими холодными супами, как тюря, свекольник и гаспачо. Для повышения питательной ценности можно посыпать супы дроблеными семенами чиа, орешками или добавить протеин. Получается вполне полноценный обед — 300 грамм для женщин и примерно 400 грамм для мужчины, подчеркнула диетолог.