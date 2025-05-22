Песков рассказал о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Президент России Владимир Путин не отказывался от планов приехать с визитом в Донецк и Луганск, со временем их реализуют. Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такие планы есть постоянно. Со временем они будут осуществлены, и мы будем также вас информировать. Конечно, это наши регионы, российские», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин активно посещает регионы страны. В этом смысле Донецкая и Луганская народные республики не являются исключением.

Несколько дней назад президент приехал в Курскую область, где провел встречу с главами муниципалитетов региона. Врио главы области Александру Хинштейну Путин предложил обсудить некоторые вопросы в машине.