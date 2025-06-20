Песков рассказал о модераторе пленарной сессии на ПМЭФ-2025

Имя модератора пленарного заседания на ПМЭФ-2025 станет известно непосредственно на главной сессии. Это такая традиция, напомнил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пленарное заседание считается главным мероприятием Петербургского международного экономического форума. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. На вопрос Зарубина, кто будет главным модератором мероприятия, Песков отказался назвать фамилию.

«Вы его увидите непосредственно на главной сессии. Это не тайна, но такая традиция, что мы никогда это не анонсируем», — ответил представитель Кремля.

Пленарное заедание пройдет 20 июня, предположительно, в первой половине дня. Главной темой выступления Путина станут оценка состояния экономики страны и перспективы ее развития. Президент обязательно затронет спор между Минэкономики и Центробанком о проведении денежно-кредитной политики.