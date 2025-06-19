Кремль раскрыл темы выступления Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Выступление президента России на пленарной сессии Петербургского экономического форума станет объемным. Главной темой выступления главы государства станут оценка состояния экономики страны и перспективы ее развития. Об этом в комментарии «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул что участники форума всегда ждут выступления главы государства для понимания ситуации в российской экономике и перспективах ее развития.

Песков добавил, что президент обязательно затронет в своем выступлении спор между Министерством экономического развития и Центральным банком о проведении денежно-кредитной политики.

«Дискуссия — это прекрасно. Именно такие дискуссии должны постоянно сопровождать работу экономического блока правительства. Я лично в этом убежден, и поверьте мне: эти дискуссии, они были всегда», — заявил официальный представитель Кремля.

Дискуссия между министром экономического развития Максимом Решетниковым и председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной развернулась на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов», прошедшей на Петербургском экономическом форуме.

Глава финансового регулятора заявила о выходе российской экономики из перегрева под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. В ответ министр заявил достижение таргета инфляции в 4% не должно быть единственной целью и попросил главу ЦБ дать экономике «немножко любви», чтобы обеспечить ее рост.