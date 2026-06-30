Песков рассказал о мерах стабилизации топливного рынка

Возможные поставки нефтепродуктов из-за рубежа направлены на стабилизацию российского рынка топлива и снижение ажиотажного спроса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — подчеркнул он.

Песков отметил, что Россия взаимодействует с другими странами по вопросу вероятности импорта нефтепродуктов. Страна готова ввозить их в случае приемлемых предложений.

«Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить», — объяснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Также он обратил внимание, что совещания по вопросам стабилизации топливного рынка проходят каждый день. Работу начала правительственная рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер России Александр Новак.

Ранее президент России заявил, что страна пользуется накопленными объемами топлива. При этом резервы почти на прошлогоднем уровне.