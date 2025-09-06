График Путина не предполагает отдыха после поездки

Песков: Путин не планирует отдых после визита в КНР и Владивосток

Президент Владимир Путин не планирует отдыхать после долгой поездки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Он подчеркнул, что глава государства собирается после поездки в КНР и посещения Восточного экономического форума участвовать в саммите БРИКС в режиме онлайн 8 сентября.

«Будут другие внутренние мероприятия, встречи. Все это в графике, от этого нельзя абстрагироваться», — добавил Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что президент неоднократно сталкивался с современным молодежным сленгом, но на совещаниях подобные слова и речевые обороты не используются.

Таким образом он прокомментировал видео с ВЭФ, где Путину показали интерактивную экспозицию в филиале национального центра «Россия». Песков добавил, что проявления современной субкультуры не обошли главу государства стороной.