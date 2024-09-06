Песков рассказал о действиях России в условиях давления США

Российская сторона действует, опираясь на свои интересы и учитывая неприкрытое давление Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

Он заявил, что США продолжают оказывать давление на РФ, россиян и отечественные СМИ.

«Неприкрытое давление <…>. Такую линию мы решительно осуждаем, она является неприемлемой. Мы отдаем себе отчет, в какой реальности мы существуем и действуем в соответствии с нашими интересами», — добавил Песков.

Он говорил о том, что американские власти не скрывают враждебный настрой по отношению к России. Отношения между странами, как заметил Песков, ухудшались постепенно из-за того, что США на протяжении нескольких десятилетий наступали на интересы РФ.