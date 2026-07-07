Песков рассказал, как Зеленский начал спорить с Путиным на первой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский уже во время первой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным начал спорить по поводу текста совместного заявления. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche .

«Путин спросил его: „Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?“», — рассказал представитель Кремля.

Встреча состоялась в декабре 2019 года в Париже на саммите «нормандской четверки» и была посвящена содержанию совместного заявления, а также реализации Минских соглашений.

Помимо Путина и Зеленского, в саммите приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Минские соглашения подписали в 2014 и 2015 годах для урегулирования конфликта в Донбассе. В феврале 2022 года Путин заявил, что эти договоренности прекратили существование.