Песков рассказал, как внуки поздравляют Путина с днем рождения

Внуки поздравляют Владимира Путина с днем рождения так же, как и обычные внуки своих дедушек. Об этом рассказал на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Тепло и с любовью», — добавил он.

Говоря о планах главы государства на этот день, Песков отметил, что у Путина будет много международных звонков, а во второй половине дня постоянные члены Совета безопасности соберутся на оперативное совещание. Однако он не исключил, что президент запланировал и что-то личное.

Во вторник российскому лидеру исполнится 73 года.

В сентябре на Восточном экономическом форуме Песков рассказывал, что глава государства старается отметить день рождения с близкими людьми, но из-за служебной занятости у него это не всегда получается.