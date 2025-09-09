В Кремле рассказали, как Путин отмечает дни рождения

Песков: Путин старается отметить день рождения с близкими, но выходит не всегда

Президент Владимир Путин старается отмечать дни рождения в кругу близких и друзей, но так получается не всегда. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В этом году 7 октября главе государства исполнится 73 года.

«Но вы знаете, что чаще всего у него получается „служебное празднование“, то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств», — рассказал Песков.

В 2023 году российский лидер отпраздновал день рождения в подмосковной резиденции вместе с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Позднее Путин рассказывал журналистам, что после рабочей программы они «сообразили на троих».