Госдума перешла на спецсвязь из-за отключений интернета в Москве

Из-за перебоев с мобильной связью и интернетом в центре Москвы депутаты Госдумы временно перешли на использование спецсвязи. Об этом Life сообщил парламентарий Андрей Свинцов.

По его словам, в здании Госдумы телефонная связь также работает с перебоями, отсутствуют Wi-Fi и мобильный интернет.

«Сегодня звонили в министерства, ведомства и друг другу по спецсвязи, потому что ничего не работает. Мы относимся с пониманием, что необходимо для обеспечения безопасности не только депутатов, министров, а граждан», — объяснил Свинцов.

Депутат добавил, что парламентарии из-за проблем со связью возвращаются к привычным способам коммуникации — личным встречам. Если есть необходимость обсудить рабочие вопросы, то они встречаются в кабинетах или залах заседаний, как во времена до мобильной связи.

Ранее в Кремле объяснили перебои со связью и интернетом в российских городах.