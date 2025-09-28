Песков раскрыл цели переговоров России и США

Наставление украинских властей на путь мира, а европейцев — к отказу от милитаризации стали целями диалога России и США. Об этом в комментарии журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что еще одной целью возобновившихся переговоров двух ведущих мировых держав станет реанимация двусторонних отношений.

«С одной стороны, это вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций и в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних российских и американских отношений», — заявил Песков.

Сегодня же он подчеркнул, что приглашение президентом России Владимиром Путиным американского лидера Дональда Трампа в Москву осталось в силе.

Песков напомнил, что об ответном визите главы двух государств предварительно договорились во время встречи на Аляске. Он добавил, что ответа от американской стороны пока нет, но приглашение остается действующим и никто его не отменял.