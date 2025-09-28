«Оно не под сукном»: Песков заявил, что приглашение Трампа в Москву осталось в силе

Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве

Приглашение президентом России Владимиром Путиным американского лидера Дональда Трампа в Москву осталось в силе. Ответа на него со стороны США пока нет. Об этом в комментарии ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства лично пригласил президента США посетить столицу с ответным визитом во время встречи на Аляске.

«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа», — заявил Песков.

Встреча Путина с Трампом на Аляске прошла 16 августа. На совместной пресс-конференции президент России предложил провести новую встречу в Москве.

Трамп заявил, что идея ему интересна, и не исключил, что приедет в российскую столицу с ответным визитом.