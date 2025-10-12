Песков раскрыл подробности договоренности Путина и Алиева о встрече

Песков: Путин договорился с Алиевым о встрече в день своего рождения

Окончательного соглашения о встрече в Душанбе президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев достигли во время телефонного разговора 7 октября. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» .

Он пояснил, что Алиев позвонил президенту России, чтобы поздравить с днем рождения.

«И там уже окончательно условились вот об этой встрече», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что определенную подготовку встречи провели заблаговременно.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал видео первой встречи Путина и Алиева в Душанбе перед предстоящими переговорами. На опубликованных кадрах президент Азербайджана пожал руку российскому лидеру, а после обнял.

Первые в этом году переговоры Путина и Алиева прошли в Душанбе в минувший четверг, 9 октября. По итогам встречи президент России заявил, что эмоции в отношениях с закавказской республикой ушли в прошлое и теперь страны вернулись к нормальным отношениям.