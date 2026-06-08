Песков раскрыл ключевой критерий суверенности России

Экономическая суверенность России говорит о способности страны выдержать самую жесткую конкуренцию. Это не про отсталость, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса, а также нужно ли это ей.

«Это же приносит конкуренцию. Суверенность — это не значит отсталость. Суверенность — это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию», — подчеркнул Песков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила экономическую ситуацию в стране, отметив, что бюджеты большинства ее регионов устойчивы. В основном пострадали только зависимые от сырья и экспортной экономики субъекты.